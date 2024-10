Ponte sullo Stretto, Occhiuto: ‘Questa è la volta buona. In Calabria priorità a SS106’

“Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura strategica, ma c’è da affrontare anche il tema più complessivo dell’infrastrutturazione delle Regioni del Mezzogiorno. Per cui abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro per ragionare insieme su come dotare il Sud delle infrastrutture strategiche di cui ha necessità, come la Strada Statale 106 per la Calabria o, più in generale, l’Alta velocità ferroviaria”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto uscendo dal Mit al termine del vertice con il ministro Matteo Salvini sul Ponte.

“Allo stato tra gli investimenti del Pnrr non c’è alcuna opera strategica per la Calabria, non ci sono opere strategiche nemmeno finanziate nel bilancio dello Stato. Quindi, sì al Ponte con grande decisione, ma sì anche a tutte le altre infrastrutture che servono a fare della Calabria, della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno l’hub d’Italia e dell’Europa sul Mediterraneo”.

Il Governatore ha voluto fortemente ringraziare il vicepremier per “aver posto il ponte sullo Stretto al centro dell’agenda politica del Governo”. Ed alla domanda della stampa “è davvero la volta buona?”, Occhiuto non ha nascosto la sua fiducia sulla fattibilità dell’opera: