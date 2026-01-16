Statale 106, le famiglie delle vittime si riuniscono: ‘Dal dolore una voce comune’

Per la prima volta i familiari delle vittime della SS106 sono invitati a riunirsi, incontrarsi e guardarsi negli occhi, per trasformare anni di dolore individuale in una forza collettiva. L'iniziativa di Basta Vittime OdV

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime sulla Strada Statale 106 promuove per domenica 18 gennaio 2026, alle ore 11:00, un incontro senza precedenti: per la prima volta i familiari delle vittime della SS106 sono invitati a riunirsi, incontrarsi e guardarsi negli occhi, per trasformare anni di dolore individuale in una forza collettiva capace di incidere culturalmente e concretamente sulla sicurezza stradale in Calabria.

L’orario dell’incontro non è casuale. La scelta delle ore 11:00 è stata fatta per consentire anche a chi proviene dalle zone più distanti della regione di poter partire intorno alle 7:30 del mattino, viaggiando con calma, in sicurezza e senza stress, e raggiungere agevolmente la sede operativa dell’organizzazione.

L’incontro avrà una durata contenuta, con conclusione prevista entro e non oltre le ore 13:00, proprio per permettere a tutte le famiglie partecipanti di poter rientrare a casa serenamente, anche dopo un pranzo veloce o un semplice panino, evitando spostamenti al calare del buio.

Dove si svolge l’incontro

Un aspetto logistico di fondamentale importanza riguarda l’ubicazione della sede. La Sede Operativa dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” non dispone purtroppo di un indirizzo civico, né di una via né di una piazza. Tuttavia, la sede si trova a soli 5 metri dalla Chiesa Parrocchiale di San Pio X, in località Piragineti, nel comune di Corigliano-Rossano (CS).

La chiesa è perfettamente indicata su tutti i navigatori satellitari, rendendo il luogo facilmente raggiungibile da chiunque.

L’invito alle famiglie e il progetto di memoria

In vista dell’incontro, l’Organizzazione rivolge un invito particolarmente sentito a tutte le famiglie partecipanti: portare con sé una fotografia del proprio caro deceduto a seguito di un incidente sulla Statale 106. Un gesto semplice ma profondamente simbolico, che rappresenta il cuore dell’iniziativa e che darà forma concreta a un progetto di memoria collettiva che l’associazione intende presentare proprio in questa occasione.

L’O.d.V. Basta Vittime sulla Strada Statale 106 comunica, inoltre, che sono già numerose le famiglie che hanno aderito all’iniziativa, segno di un bisogno diffuso di incontro, ascolto e condivisione. Per ragioni organizzative, l’associazione invita anche tutte le altre famiglie che non lo abbiano ancora fatto a comunicare la propria partecipazione, contattando l’organizzazione tramite e-mail (info@bastavittime106.it) o messaggio WhatsApp (351.1968424).

«Questo incontro – ha spiegato l’ing. Fabio Pugliese, direttore operativo dell’organizzazione – nasce dalla consapevolezza che negli ultimi 15 anni la Statale 106 ha fatto registrare oltre 300 vittime. Numeri che non possono restare statistiche. È arrivato il momento che il dolore delle singole famiglie diventi una voce comune, capace di chiedere rispetto del Codice della Strada, interventi infrastrutturali e, soprattutto, memoria».

L’appuntamento del 18 gennaio si preannuncia come una giornata storica, destinata a segnare un passaggio fondamentale nel percorso dell’associazione e nella battaglia civile per una Statale 106 più sicura, perché fare memoria significa anche prevenire nuove vittime.