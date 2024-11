Ex Fiera di Pentimele, Falcomatà: ‘Dalle ceneri della discarica, il nuovo polmone verde della città’ – FOTO

Nel corso di un sopralluogo al cantiere, il sindaco ha chiesto ai reggini uno sforzo di immaginazione per qualcosa che sarà "tre volte il Tempietto"

Per lungo tempo, la Fiera di Pentimele è stata simbolo di degrado e abbandono a Reggio Calabria, trasformata in una discarica di amianto, rifiuti e ferrovecchio. Oggi, però, il volto di questa vasta area sta per cambiare radicalmente grazie a un progetto ambizioso che promette di restituire alla città uno spazio rinnovato e dedicato al benessere dei cittadini.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel corso di un sopralluogo al cantiere, ha descritto con entusiasmo i piani per la riqualificazione della fiera, in un reel postato su Facebook: un’area che si prepara a diventare un nuovo polmone verde urbano.

“Questi 30.000 metri quadri – tre volte la grandezza del Tempietto sul Lungomare – verranno restituiti alla città come nuovo parco urbano”, ha dichiarato Falcomatà.

Un progetto che guarda al futuro: arena, aree fitness e spazi per eventi

Il piano prevede la creazione di un’arena con 4.000 posti a sedere, pensata per ospitare spettacoli, eventi e concerti, regalando alla città un nuovo spazio per la cultura e il divertimento. Ma non è tutto: dall’altro lato del parco, sono previste aree giochi, una palestra all’aperto e percorsi fitness, oltre a un’ampia zona verde dedicata al relax.

Il sindaco ha invitato i cittadini a immaginare questo nuovo parco:

“Pensate al Tempietto e moltiplicatelo per tre: questo sarà il nuovo volto del parco urbano a Pentimele”, ha spiegato Falcomatà, sottolineando come questa riqualificazione possa rappresentare un’importante opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’assessore Costantino ha ribadito che si tratta di “un progetto moderno e all’avanguardia che prevede, tra l’altro, la rigenerazione dei rifiuti prodotti nell’area che saranno recuperati in loco, con macchinari aziendali. Anche la pavimentazione prevista sarà di tipo ecologico, con aggregati riciclati. Al momento abbiamo eliminato la gran parte dei fabbricati esistenti, salvo quelli che registravano la presenza di amianto per i quali tra qualche giorno inizieremo con la dismissione”.

La rinascita di un’area dimenticata

Il progetto di riqualificazione della Fiera di Pentimele – da 5 milioni di euro – si inserisce in un più ampio piano di recupero degli spazi urbani abbandonati, con l’obiettivo di restituire luoghi di socialità e benessere alla comunità.

La Fiera di Pentimele si prepara dunque a diventare uno dei fulcri della rinascita urbana di Reggio Calabria.