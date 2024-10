Reggio, avanzamento dei lavori al Parco Lineare Sud. Falcomatà: ‘Rivoluzione urbanistica’

A che punto è il Parco Lineare Sud? Secondo l’amministrazione comunale, che monitora lo stato dei lavori, il cantiere è ormai completo all’85%. Il lavoro, ovviamente, non è finito e, per questo motivo i vertici istituzionali si sono riuniti per discuterne l’avanzamento.

La riunione per il Parco Lineare Sud



Il cantiere del Parco Lineare Sud è stato il fulcro della riunione tenutasi alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Tonino Perna, l’assessore al Bilancio Irene Calabrò, il presidente della commissione Attività produttive Carmelo Versace, dirigenti e tecnici comunali.

Il confronto, come già annunciato nelle scorse settimane, si è concentrato sulla stesura dei bandi di affidamento delle strutture comunali presenti nell’area del parco. Intorno al tavolo, inoltre, si è discusso di importanti dettagli utili a rendere ancora più suggestiva l’opera completa per l’85%. Fra le ipotesi avanzate, nel corso dell’incontro a Palazzo San Giorgio, anche la possibilità di recuperare ed installare la statua dedicata a Sant’Andrea, riconosciuto dalla comunità dei pescatori quale santo protettore di chi vive e lavora in mezzo al mare.

“Una rivoluzione urbanistica ed ambientale”