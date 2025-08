Suicida in carcere il 22enne che uccise Sara Campanella

Stefano Argentino, il 22enne accusato dell’omicidio di Sara Campanella, si è suicidato nel carcere di Messina. Il giovane è stato trovato impiccato nel pomeriggio di oggi, 6 agosto, intorno alle ore 17, dagli agenti della polizia penitenziaria.

Argentino si era allontanato dai suoi compagni prima di compiere il gesto estremo. Inutili i tentativi di soccorso: il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il delitto di Sara

Argentino era detenuto per l’omicidio di Sara Campanella, la giovane uccisa il 31 marzo scorso con cinque coltellate. Un femminicidio atroce, registrato in parte in un audio dalla stessa vittima.

Il precedente tentativo e l’inchiesta

Già a un mese dall’arresto, Argentino aveva manifestato intenzioni suicide. Dopo una serie di colloqui con psicologi e medici, era stato reinserito nella vita comune dell’istituto penitenziario.

Ora la Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha aperto un’inchiesta per far luce sulle circostanze del suicidio.