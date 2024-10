La stilista Mariateresa Furfaro festeggia i suoi primi 10 anni di attività

“Lo scrigno”, la collezione 2019 della stilista Mariateresa Furfaro, sarà presentata a Palmi, sabato 26 gennaio, alle ore 18:30, presso l’incantevole Sala Madame Lillà dell’Hotel Arcobaleno, per celebrare i suoi primi 10 anni di attività. Diverse forme e colori per raccontare il viaggio di un mercante venuto da terre lontane…ecco il motivo che fa da sfondo a “Lo scrigno”. Storie di popoli e culture, storie che il mare ha raccolto e unito in un unico canto di bellezza. Storie espresse nella fusione di stili e tratti che vestono la donna di FeMme di ricami preziosi e trasparenze, di sete, broccati e pizzi. Elegante, armoniosa, statuaria. Le tinte pastello si mescolano ai colori intensi e alle incrostazioni di perle e strass per celebrare questa storia di incontri, di solidarietà e vita, di scambio culturale che vedono nella donna un’ambasciatrice e custode.

Mariateresa Furfaro, stilista palmese apprezzata a livello nazionale, ha visto le proprie creazioni protagoniste di importanti passerelle di moda e dell’International Fashion Week di Reggio Calabria. La passione per la bellezza e l’eleganza sono sempre state una tradizione di famiglia, è per questo motivo che nel 2009, insieme alla madre, ha aperto il proprio atelier FeMmesposa&co. L’obiettivo della stilista è sempre stato quello di offrire un prodotto esclusivo, di alta qualità, interamente realizzato a mano, mirato a soddisfare le esigenze della clientela, perché ogni donna possa sentirsi unica e speciale.

Le collezioni, cerimonia e sposa, propongono un look ricercato e originale, dove design, materiali e tessuti pregiati sono alla base di un prodotto raffinato.

Il fashion show, presentato da Alessandra Giulivo, presidente della CNGFD, vedrà, altresì, la presenza di diversi addetti del fashion system, fashion influencer e naturalmente le coppie di futuri sposi. Al termine della sfilata verranno sorteggiati un meraviglioso abito da cerimonia realizzato dalle sapienti mani della stilista ed un’acconciatura e make-up omaggio a cura di “Spazio hair & body” by Tocco Magico.

Un vero e proprio spettacolo, che andrà “in scena” appunto presso la Sala Madame Lillà dell’ Hotel Arcobaleno(Palmi),sabato 26 gennaio, alle ore 18:30.