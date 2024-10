Basket – CSI Free, “consecutivamente” Stingers

Seconda importante vittoria per la compagine di Lazzaro che si impone su una competitiva Si Può Fare. Match molto equilibrato sin dalle prime battute che procede punto a punto per oltre metà partita, i galli allungano e i verdi recuperano. Ottima la prestazione di Basilio Longo che conduce i compagni all’allungo definitivo. Incontro terminato mentalmente in anticipo per la bi-campione Si Può Fare che non ha avuto la forza di recuperare lo svantaggio nell’ultimo quarto nonostante un grintoso Talè.

