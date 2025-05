La storia di Denis Bergamini in un podcast su Sky

IL CONO D’OMBRA – LA STORIA DI DENIS BERGAMINI è il nuovo podcast di Pablo Trincia: una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm e con il sostegno di Calabria Film Commission.

Si tratta di un podcast in sette episodi, raccontato da Pablo Trincia e scritto dallo stesso Trincia insieme a Debora Campanella, che ricostruisce nel dettaglio la vicenda del centrocampista del Cosenza e la sua tragica fine.

I primi due episodi saranno disponibili in anteprima da oggi, 27 maggio, su Sky TG24 Insider, e dal 31 maggio su tutte le principali piattaforme, con un episodio pubblicato ogni giorno.

È prevista prossimamente anche una docuserie Sky Original, con la regia di Paolo Negro, in onda su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport e in streaming su NOW.