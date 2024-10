Eroi in corsia: il racconto della mamma di Valentina

“Sono la mamma di una ragazza di 30 anni, Valentina, originaria di Reggio Calabria e oggi medico in un pronto soccorso della Lombardia, a Cantù”.

È la segnalazione che ci arriva da una lettrice. Una storia come tante se ne sentono in questi giorni, ma forse non abbastanza. Valentina, come tantissimi altri italiani si trova in prima fila nel combattere la battaglia contro il Covid-19. La reggina emigrata al nord si trova proprio in una delle regioni d’Italia più colpite dal virus.

Una regione al collasso, in cui il numero dei decessi, giorno dopo giorno, non fa che creare panico e sconforto.

“Vi mando questa foto perché, per me, fortemente emblematica. Lavorare fino allo stremo delle forze. Questi sono i nostri angeli”.

Quante foto si sono viste circolare sui social in questi giorni? Volti segnati dalle mascherine, DPI che rendono irriconoscibili gli operatori sanitari costretti ad estenuanti turni di lavoro in condizioni quasi disumane. Alcuni racconti hanno toccato, davvero, il cuore degli italiani.