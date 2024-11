Stracuzzi rinnova con la Vis. Torna anche Cedro

Altri due tasselli vanno ad arricchire il roster della Vis Reggio Calabria in vista del campionato di serie C Silver al via l’11 ottobre prossimo. Matteo Stracuzzi e Domenico Cedro vestiranno la casacca bianco/amaranto e andranno a ringiovanire un organico pronto a battagliare e ad essere protagonista in tutti i parquet di Calabria.

Entrambi, nonostante la giovanissima età, sono volti già noti ai supporters reggini. Stracuzzi la scorsa stagione era un punto fermo della squadra che ha vinto il girone calabro/siculo, arrestando la propria corsa alla serie B solo ai play off nazionali. Guardia classe 92, ha nel mortifero tiro da fuori la sua arma principale. Ha deciso di rinnovare il proprio impegno con la compagine del dg Di Bernardo anche in questa stagione. Coach D’Arrigo lo conosce molto bene e potrà sfruttare la sua verve offensiva al meglio, essendo il tiratore reggino perfettamente integrato negli schemi dell’allenatore messinese.

Domenico Cedro, pivot classe 1995, è un gradito ritorno in maglia Vis per avervi militato in Dnc nel triennio 2012/2014. Lo scorso anno è andato a farsi le ossa e a maturare esperienza e minutaggio in serie D nel Basket Soccorso. Adesso ritorna con grande entusiasmo ad indossare la canotta Vis, pronto a dare il proprio contributo di sostanza sotto le plance.

I prossimi giorni saranno decisivi per il completamento del parco giocatori. Staff tecnico e dirigenziale stanno lavorando sui rinnovi e sugli ingaggi di altri giovani provenienti dal di fuori dei confini regionali. Ulteriori ufficializzazioni sono attese all’inizio della settimana entrante.