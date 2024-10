Quando la speranza diventa realtà: 5 mln per la strada Calanna-Laganadi

Per i Comuni di Calanna e Laganadi è in arrivo il più consistente contributo mai ottenuto: è stato finanziato, infatti, il progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada di Calanna tratto S.P. 75 sino ai Piani di Petile e della strada Petile-Laganadi sino all’innesto ex S.P. 7.

I sindaci dei Comuni interessati dal maxi intervento, Domenico Romeo e Michele Spadaro, non nascondono l’entusiasmo:

“Siamo estremamente felici per quella che può essere annoverata tra le opere di grande valenza strategica non solo per le nostre due comunità, ma per l’intera Area dello Stretto – affermano i due primi cittadini – Questo è solo il primo, importante ed indispensabile passo verso uno sviluppo turistico-residenziale dei nostri territori perché, migliorando l’accessibilità ed i collegamenti tra le aree della costa e l’hinterland, arresteremo lo spopolamento e la marginalizzazione delle aree interne”.

E siamo solo al primo step.

“La messa in sicurezza e l’ammodernamento di questa infrastruttura rientrano in un percorso condiviso e caratterizzato da grandi ambizioni – spiegano ancora Romeo e Spadaro – Altre idee progettuali, al momento in fase di definizione, saranno volano di crescita sociale, culturale ed economica dell’intero comprensorio. La possibilità di rendere concrete le speranze ed i sogni di intere generazioni del posto non è utopia.” “Ma intanto godiamoci l’attualità: oggi è una giornata storica, frutto dello spirito di sinergia che accomuna i nostri comuni e che si concretizza grazie al contributo fattivo della Regione Calabria, che ancora una volta ha offerto preziosa e costante collaborazione amministrativa nel corso di tutto l’iter procedurale, che ha portato il Ministero a finanziare questo grande progetto da 5 milioni di euro”.

E a proposito di sinergie istituzionali, i sindaci di Calanna e Laganadi non si sottraggono dai ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati per portare a termine positivamente questo percorso: