Strage di Capaci, Falcomatà: ‘Un lenzuolo bianco per ricordare’ – VIDEO

“La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”.

Così diceva Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio del 1992 fa insieme alla moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, in quella che passò alla storia come la strage di Capaci.

In un video su Facebook, il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda le vittime della strage che ha segnato, per sempre, la storia dell’Italia:

“Stamattina, 28 anni dopo, insieme ai sindaci di tutta Italia, abbiamo steso un lenzuolo bianco sulla facciata dei nostri palazzi municipali e delle città metropolitane, per onorare il loro ricordo ed il loro impegno. Un lenzuolo bianco è una pagina tutta da scrivere insieme ai nostri ragazzi per educarli alla bellezza e alla cultura della legalità. Così come insieme va combattuta, ogni giorno, la battaglia contro tutte le mafie, dentro e fuori le istituzioni”.