A Rizziconi il ricordo della strage del 6 settembre

Anche quest’anno le vittime dellastrage di Rizziconi del 6 settembre ‘43 verranno commemorate per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, in sinergia con tutte le associazioni che da anni contribuiscono a rinnovare la memoria delle vittime di una delle più grandi stragi avvenute nel Meridione (17 morti e 23 feriti).

Se alcune stragi nazi-fasciste nel Sud oggi non sono più dimenticate, il merito va dato a quanti, in questi anni, hanno profuso impegno per restituire alle vittime il posto che meritano nella storiografia e nelle iniziative realizzate per ricordare e fare così accrescere la consapevolezza dell’orrore e delle responsabilità di coloro che hanno provocato le stragi; oggi la narrazione delle stragi dimenticate è finalmente pubblicata nell’ “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, grazie alle schede approvate dalla commissione storica italo-tedesca presieduta dal prof. Paolo Pezzino.

Quest’anno la commemorazione è programmata, nelle ore pomeridiane di venerdì 6 settembre, nella piazza Vittorio Emanuele II° di Rizziconi.

Le associazioni ALIOSCIA, AMPA venticinqueaprile ed ANEI parteciperanno alla commemorazione, deponendo un omaggio floreale alle vittime e chiedendo alle Istituzioni metropolitane, regionali e nazionali di contribuire al ricordo dell’efferata strage.