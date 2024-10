A Reggio ‘La colpa dell’innocente’: LBS dedica un’opera all’attivista Maysoon Majidi – FOTO

l 17 ottobre, in concomitanza con la riunione del tribunale del riesame di Catanzaro, è apparsa una nuova opera di street art a Reggio Calabria, in via Filippini 57, firmata da LBS (Bruno Salvatore Latella), noto artista locale impegnato in tematiche di denuncia sociale. L’opera, intitolata “La colpa dell’innocente”, racconta la vicenda di Maysoon Majidi, attivista curdo-iraniana arrestata in Calabria con l’accusa di scafismo.

Il significato dell’opera

L’opera raffigura una donna, simbolo di Majidi, con un braccio avvolto nel filo spinato, simboleggiando la sua lotta per la libertà e le sofferenze inflitte da un sistema che criminalizza chi difende i diritti umani. Sullo sfondo, un mare rosso sangue, con figure che lottano per non affogare, richiama il dramma dei migranti nel Mediterraneo, mentre le montagne nere evocano la costa calabrese, un luogo simbolo di salvezza e tragedia per migliaia di persone in fuga.

Il caso di Maysoon Majidi

Maysoon Majidi è detenuta da oltre 9 mesi nelle carceri calabresi, accusata ingiustamente di traffico di migranti secondo la Legge Bossi-Fini e il Decreto Cutro, normative che criminalizzano anche chi guida i barconi per necessità. Il suo caso, insieme a quello di Marjam Jamali, evidenzia le contraddizioni di queste leggi.

L’artista Latella sottolinea che con quest’opera intende dare voce a chi è schiacciato da un sistema che non riconosce il valore della vita umana e dei diritti fondamentali. “Maysoon Majidi è un simbolo di resistenza e coraggio. Non possiamo restare indifferenti,” ha dichiarato l’artista.

Riflessione e mobilitazione

L’opera è stata realizzata in una data significativa, il 17 ottobre, coincidente con l’udienza del tribunale del riesame di Catanzaro, che deciderà il destino di Maysoon Majidi. L’artista invita il pubblico a riflettere su queste tematiche e a non dimenticare il legame tra giustizia e libertà, anche attraverso l’espressione artistica.