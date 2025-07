Spettacolo sullo Stretto, il passaggio di una balena incanta i pescatori – VIDEO

Lo Stretto di Messina, noto per il suo paesaggio mozzafiato e la ricca fauna marina, ha offerto ieri uno spettacolo straordinario che ha catturato l’attenzione di turisti e pescatori locali. Una maestosa balena, lunga oltre 15 metri, ha solcato le acque dello Stretto, regalando un’emozione unica per pochi fortunati.

A bordo delle tradizionali imbarcazioni da pesca, le tipiche “feluche“, i pescatori di pesce spada hanno potuto ammirare da vicino la scena, osservando il grande cetaceo che si muoveva con eleganza nelle acque cristalline. Lo spettacolo, che ha catturato anche l’attenzione dei turisti, è stato immortalato in un video che è stato condiviso rapidamente dai social, con il contributo di Strettometeo.

La balena, purtroppo, è rimasta per poco tempo visibile, ma ha lasciato un ricordo indelebile per chi l’ha vista.

Lo Stretto di Messina, come noto, è un importante corridoio migratorio per diverse specie marine, incluse quelle di grandi dimensioni come le balene. Tuttavia, la visibilità di un esemplare di tale grandezza in acque relativamente vicine alla costa è sempre un evento eccezionale.