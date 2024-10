Stretto di Messina, proclamato sciopero del personale Blu Jet

Sciopero in arrivo. Le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL hanno proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle ore 21.00 di lunedì 9 novembre alle ore 21.00 di martedì 10 novembre 2020.

LE CORSE GARANTITE

Durante lo sciopero saranno comunque effettuate le corse in fascia oraria di garanzia:

05,30-9,00

18,00-21,00

EVENTUALI MODIFICHE

Eventuali modifiche potrebbero avvenire in concomitanza di aggiornamenti all’applicazione dell’attuale DPCM. Non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.