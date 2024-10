Stringimi forte, la comunicazione e il gioco della coppia a Reggio Calabria

Giovedì 13 luglio, alle 17.30, all’ISP di Reggio Calabria, in Corso Garilbaldi, ci sarà l’incontro, organizzato da La Valigia Rossa in collaborazione con l’Istituto dello Studio delle Psicoterapie: Stringimi forte, la comunicazione e il gioco della coppia.

La psicologa Miriam Caridi e la consulente LaVR Francesca Cutrupi, esperta in educazione sessuale, parleranno di come migliorare la complicità col partner e non lasciare che la routine spenga il desiderio, affrontando diversi argomenti. Approfondiranno come comunicare efficacemente i propri bisogni e desideri al partner, esplorare le proprie preferenze e fantasie aumentando il piacere.

Grazie all’esperienza de La Valigia Rossa sarà, inoltre, affrontato il tema delle stimolazioni sensoriali, dei giochi, e dei segreti della seduzione fino al piacere.

Si può partecipare solo su prenotazione (contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 15 per due persone), per informazioni: Facebook Francesca Reggio, chicca_reggiocalabria@lavaligiarossa.it, 342 0288067.