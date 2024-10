Striscia nel reggino racconta il palazzetto sportivo divenuto discarica – VIDEO

Striscia la notizia è andata in provincia di Reggio Calabria per raccontare l'assurdo condizione di un'opera incompiuta e di alcune famiglie che abitano a pochi passi dalla discarica

“Esiste un palazzetto dello sport che attende la riapertura dagli anni ’80”.

La stagione di Striscia la notizia si è conclusa ma, in uno degli ultimi servizi andati in onda negli scorsi giorni, è impossibile non riconoscere la provincia di Reggio Calabria. Il palazzetto in questione è infatti quello di Melito Porto Salvo.

Più volte negli anni si sono susseguite delle denunce sullo stato di quest’opera incompiuta. L’ultima era arrivata anche alla nostra redazione qualche mese fa.

Leggi anche

“Per adesso l’unica disciplina praticata al suo interno è il lancio del sacchetto… d’immondizia – racconta Erica senza k. Ma l’aspetto peggiore è che a fianco al palazzetto/discarica infestato da topi e pulci ci abitano 8 famiglie di origine rom con figli minori”.

L’inviata di Striscia si è recata sul posto ed ha intervistato alcuni personaggi del posto:

“Assieme al presidente di un’associazione che si batte da anni per i loro diritti abbiamo chiesto soluzioni concrete al commissario prefettizio del Comune. Probabilmente non vedremo mai la struttura sportiva in funzione ma speriamo venga trovata presto una degna sistemazione per le famiglie in difficoltà”.

Per vedere il servizio completo, CLICCA QUI.

Leggi anche

[custom_video numerazione=”1″ /]