UniRC visita Sgromo Group

Interessante esperienza per gli studenti dei dipartimenti DICEAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali) e PAU (Dipartimento Patrimonio, Architettura e Urbanistica) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che lo scorso venerdì 13 aprile si sono recati presso l’azienda Esse Prefabbricati della Sgromo Group a Curinga (CZ) accompagnati dal prof. Raffaele Pucinotti, docente di Tecnica delle Costruzioni.

La visita didattica è stata organizzata dall’associazione studentesca M.U.S.A., su proposta del prof. Pucinotti, con il patrocinio del Consiglio degli Studenti. Sgromo Group è un’impresa all’avanguardia nel settore delle costruzioni edili, civili ed industriali in tutto il sud Italia.

Gli studenti, giunti a destinazione, sono stati guidati dal docente e dal direttore dello stabilimento di Prefabbricazione, arch. Aldo Sgromo, nella visita dell’impianto di prefabbricazione; l’arch. Sgromo, ha illustrato l’impianto e le fasi della prefabbricazione di elementi strutturali in c.a.p. Successivamente sono stati illustrati i due impianti di produzione di calcestruzzo ed il centro di trasformazione. Gli studenti hanno anche assistito alle fasi di preparazione di una trave da ponte in c.a.p. (dalla preparazione delle armature “lente” fino al getto del conglomerato cementizio) potendo vivere direttamente l’esperienza dell’esecuzione dei getti di conglomerato cementizio comprese le prove sul calcestruzzo fresco (SLUMP TEST) e il prelievo di campioni per i controlli di accettazione.

La visita è proseguita, con dimostrazioni pratiche, all’interno del Laboratorio di prova sui Materiali, nel quale vengono eseguiti quotidianamente i controlli sui materiali utilizzati nel centro (resistenza a compressione del calcestruzzo, prove sugli inerti e prove sugli acciai).

Tale iniziativa è stata resa possibile grazie all’ospitalità, alla cordialità e all’accoglienza della Sgromo Group. Ad essa vanno i sentiti ringraziamenti dei Dipartimenti Diceam e Pau dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Associazione Studentesca M.U.S.A.