Gli studenti del liceo Vinci ammessi alle Olimpiadi nazionali di scienze naturali

Tripodi Francesco di 2H studente della prof.ssa Malacrinò Katia e Alampi Paolo di 5Q (Scienze Applicate) studente prof.ssa Plaia Daniela, superata la fase regionale rispettivamente categoria biennio e triennio, sono stati ammessi alla fase nazionale e rappresenteranno la Calabria alle Olimpiadi di Scienze Naturali che si terranno a Pavia dal 10 al 12 maggio 2019.

Le selezioni regionali si sono svolte il 27 marzo 2019 presso l’UNICAL- Arcavacata di Rende (CS). Lo strumento utilizzato per lo svolgimento della selezione è stata una prova scritta costituita da un questionario articolato in domande strutturate a scelta multipla (a cui rispondere entro 80 minuti) con 30 domande su argomenti di Biologia e Scienze della Terra per la categoria Biennio e 40 domande su argomenti di Biologia per la categoria Triennio.

Per il biennio biennio, Francesco ha avuto la meglio su 140 finalisti regionali (tra i primi 10 posti si sono qualificati ben 5 allievi del da Vinci), per il triennio Paolo si è imposto su 170 partecipanti e anche in questo caso tra i primi 10 posti si sono qualificati ben 5 allievi del da Vinci.

Il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi si complimenta con gli studenti, con le loro docenti di scienze: proff.sse Katia Malacrinò, Daniela Plaia e con le coordinatrici di Dipartimento: professoresse Nocera Maria Cristina e Caterina Cardile per avere coordinato le fasi regionali di partecipazione alle Olimpiadi.