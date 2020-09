Reggio, gli studenti tornano tra i banchi. La dirigente del Piria: 'Riempiamo la scuola di vita'

Ad affermarlo è la dirigente dell'istituto tecnico economico "Raffaele Piria" di Reggio Calabria. Dopo il lungo stop dovuto al Covid ed il ritardo dovuto alle elezioni comunali, anche gli studenti di Reggio Calabria tornano fra i banchi.

La dott.ssa Anna Rita Galletta prosegue:

"Questi mesi estivi ci hanno visti impegnati in attività di riallestimento dei locali scolastici, soprattutto misurazioni, lavori di ristrutturazione e opere di sanificazione, con il supporto delle risorse stanziate da parte degli Enti preposti per consentire alla scuola di dotarsi delle forniture necessarie per contenere l’emergenza.

La scuola ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il distanziamento tra gli studenti ed ha adeguato gli spazi per consentire lo sviluppo di modalità didattiche innovative in presenza; tutte le classi svolgeranno attività didattica ordinaria in presenza verificato che tutti i parametri di riferimento, compresi gli interventi ultimi da parte degli Enti preposti, siano realizzati secondo la tempistica prevista ed indicata. In quest’ottica si è previsto di utilizzare tutti i locali a disposizione della scuola comprese aule particolari quali Aula Magna, Biblioteca e Laboratori. Sono stati, inoltre, utilizzati tutti gli ingressi di cui la scuola è dotata in maniera tale da evitare assembramenti e sono stati previsti,se necessari, orari diversi di entrata e di uscita".