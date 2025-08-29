Fisioterapia a Reggio, lo studio Trapani-Iracà punto di riferimento: terapie innovative per piccoli e adulti

Dal laser puntura alla MOC ad ultrasuoni: lo studio del dott. Trapani offre servizi con percorsi dedicati a bambini e adulti

In via Enotria, a pochi passi dal centro città, si trova lo studio di fisioterapia e osteopatia del dott. Francesco Trapani e della dott.ssa Donatella Iracà. Un punto di riferimento per chi cerca terapie mirate, moderne e allo stesso tempo attente al percorso individuale di ogni paziente.

L’esperienza al servizio della salute

Con oltre quattordici anni di attività e un impegno riconosciuto anche nell’Ordine provinciale dei Fisioterapisti di Reggio Calabria, Trapani ha costruito negli anni un approccio che unisce professionalità e ascolto. Lo studio segue pazienti di tutte le età, dai bambini agli anziani, con programmi pensati per le diverse esigenze.

Tecnologie e trattamenti avanzati

Accanto alle terapie fisioterapiche più consolidate – come tecar, onde d’urto, laser ad alta potenza, pressoterapia, manutech e plantari dinamici – lo studio offre oggi strumenti di ultima generazione:

Laser puntura e Fotobiomodulazione : una novità assoluta, indolore e priva di penetrazione cutanea. Raggiunge in profondità i tessuti ed è molto più accettata dai pazienti rispetto all’agopuntura tradizionale.

: una novità assoluta, indolore e priva di penetrazione cutanea. Raggiunge in profondità i tessuti ed è molto più accettata dai pazienti rispetto all’agopuntura tradizionale. MOC a ultrasuoni: un esame diagnostico non invasivo, alternativo ai raggi X, sempre più utilizzato e consigliato da reumatologi per valutare la salute delle ossa.

Fisioterapia pediatrica

Particolare attenzione è dedicata ai bambini, con percorsi di fisioterapia pediatrica pensati per affrontare patologie rare, disturbi respiratori e problematiche di natura neurologica. L’obiettivo è accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie in un cammino di cura che tenga conto delle loro specifiche necessità.

Riabilitazione e trattamenti personalizzati

Lo studio propone visite fisioterapiche, osteopatiche e posturali, oltre a programmi di:

Manipolazioni vertebrali

Terapia manuale

Riabilitazione ortopedica

Riabilitazione neurologica

Riabilitazione respiratoria

Linfodrenaggio

Fisioterapia Dermatofunzionale

Vicini al paziente, anche a casa

Per chi ha difficoltà a spostarsi, è disponibile anche il servizio di fisioterapia domiciliare, che permette di ricevere le cure direttamente a casa, senza rinunciare alla qualità e alla continuità del percorso riabilitativo.

Uno studio che combina innovazione tecnologica, trattamenti personalizzati e attenzione al paziente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi sceglie di affidarsi alle cure del dott. Trapani e della dott.ssa Iracà.

Maggiori informazioni

Lo studio si trova in via Enotria, 52 a Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3715278394, oppure via mail fisioterapiafd@libero.it e francescotrapani1985@libero.it.