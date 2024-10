Grandi successi per gli studenti del Convitto Campanella ai giochi matematici – FOTO

“La differenza tre il poeta e il matematico è che il poeta cerca di infilare la testa nel cielo, mentre il matematico cerca di infilare il cielo nella sua testa “ Gk Chesterton.

Numeri, che passione per gli studenti reggini del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella“.

Pioggia di successi alla XXIX Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici, alla gara kangourou della Matematica e piazzamenti d’eccellenza alle semifinali dei Campionati Internazionali indetti dall’Università Bocconi, con l’accesso all’ambita finale.

La matematica è di per sé un sistema astratto, un’invenzione dello spirito umano, che come tale nella sua purezza non esiste. E’ sempre realizzato approssimativamente, ma – come tale – è un sistema intellettuale, è una grande, geniale invenzione dello spirito umano. La cosa sorprendente è che questa invenzione della nostra mente umana è veramente la chiave per comprendere la natura, che la natura è realmente strutturata in modo matematico e che la nostra matematica, inventata dal nostro spirito, è realmente lo strumento per poter lavorare con la natura, per metterla al nostro servizio attraverso la tecnica. ( Papa Benedetto XVI )

La matematica è spesso poco amata dagli studenti che la considerano scienza impegnativa, difficile, astrusa ma i Giochi matematici sono un veicolo quanto mai utile per diffondere la bellezza e l’utilità di questa disciplina e per far capire che bellezza e utilità vanno ben al di là dei confini delle aule scolastiche.

Circa 400 gli allievi del nostro Istituto hanno partecipato a quelle che sono considerate tra le più significative ed impegnative gare di matematica, i nostri “mathematic lovers“, consapevoli e motivati all’impegno, allegri, competitivi ma solidali, hanno affrontato con attenzione i quesiti proposti, e hanno riflettuto e verificato le ipotesi risolutive fino a dare la propria soluzione ad ogni problema presentato, raggiungendo ottimi risultati.

ALLIEVI

Gli allievi: Albino Ginevra, Borrello Angelo, Candela Bruno, Jdii Mohammed, Maddalone Serena, Modafferi Giulia, Spinelli Barbara, Taverriti Giulia, Tripodi Francesca e Vazzana Gloria si sono qualificati per la Finale, che si terrà il giorno 11 Maggio presso il Polo di riferimento, l’Istituto Comprensivo Principe di Piemonte di Reggio Calabria, delle Olimpiadi promosse da Gioiamathesis.

Altro motivo di soddisfazione, la qualificazione per la semifinale, che si disputerà a Catania il 18 Maggio, della competizione Kangourou della Matematica inserita nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento delle Eccellenze del M.I.U.R. e riconosciuta nei PON.

Si misureranno contro i migliori studenti d’Italia, confrontandosi a suon di numeri gli allievi: Vazzana Vittoria, per la categoria Ecolier ; Albino Ginevra, Alescio Alessandro, Calabrò Annamaria, Casile Matilde, Comotti Tommaso, De Lorenzo Ferdinando , Di Perna Gaia, Emanuele Alice, Fontana Federica, Gasparini Domentico, Liconti Allegra, Lo Presti Carlo, Martino Demetrio, Praticò Antonella, Romeo Martina, Spinelli Barbara, Vargas Giorgia, Zumbo Silvana, per la categoria Benjamin.

Grazie ai risultati riportati dai nostri discenti nella suddetta gara, il Convitto si è piazzato tra i primi 100 Istituti a livello nazionale e disputerà la Finale per la Coppa Kangourou a Cervia nei giorni 4 e 5 Maggio.

Sfiderà, inoltre, i migliori d’ Italia alla finale Nazionale dei Campionati Internazionali, l’alunna Vazzana Gloria della classe 2^ B della scuola Secondaria di primo grado la quale ha riportato un risultato degno di nota piazzandosi al quarto posto tra gli 800 studenti della categoria C1 che hanno disputato, il 16 marzo c.a., la semifinale al Liceo Scientifico “ A. Volta “ di Reggio Calabria.

Assieme all’alunno Mafrici Mickael della classe 5^ C della scuola Primaria, vincitore dei Campionati Junior, si recherà il giorno 11 Maggio all’Università Bocconi di Milano per disputare la finale accompagnata dalla Referente d’Istituto dei Giochi matematici, la professoressa Caterina Maria Ielo, la quale con orgoglio e soddisfazione evidenzia che gli studenti del Convitto continuano a primeggiare in tutte le competizioni, testimoniando il livello di eccellenza raggiunto dal nostro Istituto.

Ai nostri ragazzi, dunque, un grande augurio per le sfide matematiche future ma anche per la vita: “Per aspera ad astra!”

Al di là dei nostri “primatisti”, tuttavia è bene ricordare che tutti i partecipanti si sono misurati in maniera leale contro decine di migliaia di studenti in tutta Italia, in gare complicate e stimolanti per l’intelletto.

A tutti loro … i nostri complimenti!

“Il nostro cervello è come un paracadute: entrambi funzionano quando si aprono” . A. Einstein