Successo per l'assemblea dei Giovani di Unindustria Calabria: il tema della "Restanza" al centro

“Generazioni in movimento” questo il tema chiave dell’evento che ha registrato la presenza di diverse figure professionali del mondo universitario, della politica e, soprattutto dell’industria.

Vito Teti, ordinario di antropologia culturale all’UniCal ha aperto il tavolo di confronto avviando i presenti al dialogo “La Restanza“, ricordando che “partire e restare sono i due poli della storia dell’umanità. Al diritto a migrare corrisponde il diritto a restare, edificando un altro senso dei luoghi e di se stessi”.

E “Restanza” significa proprio questo, “sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente”.

I lavori, moderati dalla giornalista Maria Pia Tucci, hanno visto la partecipazione di tutti i presidenti provinciali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

I saluti iniziali sono stati affidati a Rocco Colacchio, Presidente Confindustria Vibo Valentia e ad Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria.

Rocco Colacchio:

“Gli industriali della Calabria – giovani e senior appunto – discutono di “restanza”, ma a mio avviso di deve puntare molto anche sulla “ritornanza”.

Aldo Ferrara:

“C’è una grande Calabria in movimento, credo che in questo momento, noi abbiamo tutte le carte in regola per realizzare una struttura produttiva che sia non solo resiliente, ma anche più evoluta, più tecnologica e digitalizzata, più sostenibile ed internazionale, con al centro i giovani”.

“Confindustria giovani ha un grande obiettivo – ha spiegato Natale Santacroce, Presidente GI Confindustria Vibo Valentia. E sta lavorando attivamente affinché, attraverso la corretta informazione e la giusta formazione in modo che i nostri ragazzi possano scegliere fiduciosi di restare in Calabria.

Abbiamo bisogno di giovani che non abbiano paura di sbagliare e di fallire, e che innovino l’esperienza delle vecchie generazioni. La Calabria ha tanto da offrire e noi saremo al loro fianco per costruire”.

Ed a tal proposito, eloquente è stato l’intervento del Presidente Confindustria Giovani Reggio Calabria, Salvo Presentino:

“L’obiettivo è quello di dimostrare ai nostri giovani, come Confindustria sia in continuo movimento e, dunque, anche per loro un futuro è possibile. È un nostro dovere far loro da stella polare”.

“Vogliamo dare un forte segnale su cosa vuol dire partire, tornare, ma soprattutto, restare nella nostra terra” ha aggiunto Vincenzo Squillacioti, Presidente GI Confindustria Crotone, seguito da Roberto Rugna, Presidente GI Confindustria Cosenza che ha rimarcato la bellezza e le peculiarità della regione meridionale:

“Abbiamo un po’ il dovere di restare in Calabria. Siamo il suo ultimo baluardo e, cosa ancor più importante, la speranza di un concreto rinnovamento per la fantastica terra in cui viviamo. Noi siamo qui per testimoniarlo. Ci crediamo, perciò credeteci anche voi. Noi ci mettiamo tutti noi stessi”.

Marco Francardi, ad esempio, ha raccontato la sua personale storia imprenditoriale, in quanto CEO di Katakem:

“È una start up nata nel 2019, creata da persone non calabresi, che però credono fermamente in questo territorio. Il nostro obiettivo? Creare un tessuto solido e affidabile”.

Dello stesso avviso anche Francesco Biacca, CEO Evermind Società Benefit Srl:

“È vitale parlare di chi torna, chi resta e rende attrattivo il nostro territorio affinché i giovani possano finalmente decidere di viaggiare per scelta e non per necessità”.

Per Antonia Abramo, Presidente GI Confindustria Catanzaro “la missione del gruppo dei giovani imprenditore è quella di diffondere la cultura dell’impresa”.

“Vogliamo lanciare un messaggio di incoraggiamento ai giovani che lavorano fuori e pensano di non poter fare ritorno a casa. A loro diciamo “Anche in Calabria si può””.

Non solo giovani, ma anche senior, all’assemblea pubblica di Unindustria Calabria, così come evidenziato il Presidente di Confindustria Vibo Valentia, Rocco Colacchio, che ha aggiunto:

“Lavoriamo per far tornare le nostre eccellenze al nostro servizio”.

Per il prof. dell’Università della Calabria “È bello viaggiare, conoscere il mondo, ma è anche bello restare. Questo è un periodo storico in cui, chi vive in posti come la Calabria, con grandi difficoltà, ma anche grandi possibilità, devono far di tutto per restare e, in questo modo, cambiare le cose. Ed allo stesso modo, devono cambiare le cose per permettere ad altri di poter restare. Da questo punto di vista, il contributo dei giovani imprenditori, ma del settore lavoro più in generale può essere decisivo per il destino della nostra Regione”.

Presente all’evento anche l’assessore regionale con delega allo Sviluppo Economico Rosario Varì:

“Restare o andare, credo sia una scelta personalissima riguardante ogni singola persona. Sta a noi, invece, creare le possibilità affinchè chi sceglie lo possa realmente fare. Ci siamo lasciati alle spalle gli effetti peggiori, adesso però dobbiamo iniziare a programmare il futuro. Il Governo regionale lo sta facendo attraverso l’individuazione di aree strategiche per la crescita e lo sviluppo della Regione”.

Umberto Barreca, Presidente Giovani Unindustria Calabria ha sottolineato in chiusura l’assoluta riuscita dell’iniziativa:

“Oltre 100 giovani imprenditori che si sono riuniti per discutere di un tema a tutti molto caro: come fare a rimanere in Calabria e come renderla, passo dopo passo, sempre migliore”.

Dai vari interventi è emerso in modo lampante, quanto spesso i giovani non si sentano liberi a queste latitudini. Liberi di partire o di restare, perché, molte volte, la scelta non è dettata da un semplice desiderio, ma da un’impellente necessità. È qui che entrano in gioco una serie di fattori, prima fra tutti il lavoro, ma da non tralasciare sono anche i servizi, la sanità, le infrastrutture, giusto per citarne alcune.

Il pomeriggio dei lavori si è concluso con una celebre citazione: La perseveranza è ciò che rende l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo.