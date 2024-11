Sud Sound System e 99 Posse in concerto a Gambarie.

– di Laura Maria Tavella. Il 19 Agosto i Sud Sound System e il 17 Agosto i 99 Posse, si esibiranno live a Gambarie d’Aspromonte, in occasione del DEAfest.I due gruppi, uno salentino, l’altro napoletano, dominano la scena reggae e dancehall italiana e saranno i due ospiti più attesi per il DEAFest,il Festival della Natura, della Cultura e delle Tradizioni nella Vallata del Gallico,promosso dalla Provincia di Reggio Calabria con i comuni di Calanna, Laganadi, Santo Stefano e Sant’Alessio in Aspromonte.I Sud Sound System, dopo 4 anni di assenza dal loro ultimo disco, tornano con un nuovo prodotto, che da inizio anche al loro nuovo tour. “Sta tornu” è il nuovo album del trio, pubblicato nel giugno 2014 e registrato al Salento Sound Studio di San Donato di Lecce. 19 brani con collaborazioni importanti, dalla Bag A Riddim Band, alla tromba di Cesare dell’Anna, al sax di Luca Manno fino al leggendario singjay Capletone con i giovani talenti di Kingstone Leftside aka Dr Evil e Alozade. I 99 Posse, invece,da sempre all’avanguardia nel panorama musicale italiano, con sonorità che spaziano su generi molto diversi e che hanno nell’elettronica il piglio più innovativo, irromperanno nella tappa DEAfest di Gambarie, il 17 agosto introducendo il gran finale del 19.Due grandi concerti per un Festival da non perdere!