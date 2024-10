Sudtirol-Reggina: prevendita settore ospiti, il dato finale. Sold out, ma…

Come era facilmente prevedibile dopo che in meno di trenta minuti sono stati polverizzati 650 biglietti, volati via anche quelli messi a disposizione della società di casa in un secondo momento. La Reggina anche a Bolzano sarà accompagnata da un grandissimo numero di tifosi al seguito, a conferma di un calore e di un attaccamento forte soprattutto per il popoloamaranto che vive al nord. Per la gioia della società e del presidente Marcello Cardona che, a domanda precisa sulla partecipazione ridotta di pubblico al Granillo rispetto alle prime giornate, ha risposto con orgoglio di essere invece felicissimo di vedere sempre il settore ospiti in trasferta stracolmo. Il dato finale segna 1080 biglietti venduti ma essendo vendita libera i tifosi amaranto possono continuare ad acquistare il tagliando anche in altri settori.

