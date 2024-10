Dopo i grandi successi dei nostri primi due treni a vapore organizzati sulla Ferrovia Silana, il Treno della Sila – Itinerario della Neve dello scorso 19 febbraio ed il Treno della Sila – Itinerario dei Sapori e dei Colori del 5 marzo, per la nostra prossima iniziativa a tutto vapore non potevamo non iniziare a coinvolgere anche la cosiddetta “Capitale della Sila”…ovvero San Giovanni in Fiore!

Domenica 23 aprile, infatti, sarà la volta dell’iniziativa “Sulle orme di Gioacchino da Fiore con il Treno della Sila”: per adesso non raggiungeremo via ferrovia la città di Gioacchino ( siamo certi che la prossima estate anche questo sogno si realizzerà!), ma effettueremo il viaggio a bordo dello storico convoglio d’epoca delle Ferrovie della Calabria trainato dalla vaporiera FCL.353,da Moccone a San Nicola Silvana Mansio, con sosta degustazione di prodotti tipici di Silautentica a Camigliatello, accompagnati da musiche popolari suonate dal Duo Pianelli, a bordo del treno. Da San Nicola Silvana Mansio, attualmente capolinea del servizio ferroviario turistico silano, una volta ammirata la giratura della locomotiva a vapore, tramite autobus raggiungeremo San Giovanni in Fiore.

Dopo il pranzo tipicamente silano nei ristoranti convenzionati (vedi tutti i dati in basso) alle ore 15.00 accompagneremo i partecipanti nel centro storico di San Giovanni in Fiore, dove saranno accolti da balli e canti folkloristici. Seguirà visita guidata alle Botteghe artigianali, all’Abbazia Florense, e sarà anche possibile visitare il Museo Demologico.

Alle ore 17.30 è previsto il rientro in autobus alla stazione di Moccone.

Ma approfondiamo meglio il programma e tutti i dettagli di questa iniziativa, patrocinata dall’attivissimo Comune di San Giovanni in Fiore con il quale è stata avviata una virtuosa collaborazione:

– Ore 10.30: Raduno partecipanti presso la stazione FC di Moccone;

– Ore 11.00: Partenza Treno storico a vapore;

– Ore 11.10: Arrivo alla stazione di Camigliatello Silano e sosta per degustazioni enogastronomiche;

– Ore 11.40: Partenza Treno storico alla volta di San Nicola Silvana Mansio – MUSICA A BORDO;

– Ore 12.15: Arrivo previsto alla stazione di S. Nicola – Silvana Mansio; giratura locomotiva a vapore e manovre del convoglio in stazione;

A SEGUIRE: Transfert presso i ristoranti convenzionati (vedi EXTRA) per il pranzo.

– Ore 15.00: transfert presso il Centro Storico di San Giovanni in Fiore. Animazione musicale e folkloristica. Segue visita alle Botteghe Artigiane, all’Abbazia Florense, e sarà possibile visitare il Museo Demologico;

– Ore 17.30: rientro con autobus alla stazione di Moccone.

