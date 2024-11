Fiorella Mannoia,Gianna Nannini e Vinicio Capossela in concerto a Soverato

di Laura Maria Tavella – C’è grande fermento a Soverato per l’allestimento della Summer Arena, l’area che ospiterà i grandi concerti dell’estate della Perla dello Ionio, a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Il primo concerto in programma sarà quello di J-Ax e Fedez, il 15 luglio: il duo terrà, infatti, proprio a Soverato l’unica data prevista per la promozione del loro sodalizio artistico.

Oltre ai due rapper,però, si aggiungono alla programmazione altri nomi del panorama musicale nazionale e internazionale: insieme agli eventi già noti di Sean Paul(10 agosto) e Alborosie(25 agosto), a Soverato potremo assistere ai live di Fiorella Mannoia, l’ 8 agosto, Vinicio Capossela,il 18 agosto e Gianna Nannini il 21 agosto.

«Tra l’altro – ha avuto modo di aggiungere Senese -, l’area sarà allestita in una location di grande promozione turistica come Soverato». Secondo il promoter catanzarese «la Summer Arena sarà il fiore all’occhiello dell’intera regione anche per il cast artistico di caratura nazionale ed internazionale che caratterizzerà il programma degli eventi».

La vendita dei biglietti – le prevendite per i 6 eventi sono tutte aperte – sta procedendo a gonfie vele, con richieste di tagliandi da tutta la Calabria, da varie parti d’Italia e non solo: molti sono i biglietti venduti all’estero, acquistati da Londra, New York, Berlino e anche dalla Svizzera.

Per informazioni:

www.essemmemusica.it

www.summerarena.it

www.ticketservicecalabria.it