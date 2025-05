Summer Camp 2025 con la Segato. Occasione da non perdere. Tutti i dettagli

La Segato ha scelto l’Aspromonte per il suo Summer Camp 2025. I giovani partecipanti e lo staff tecnico soggiorneranno all’Hotel Centrale di Gambarie, una struttura dotata di ristorante, SPA e centro benessere. Gambarie è una delle mete montane più rinomate della Calabria, incastonata nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, un ambiente naturale che offre paesaggi unici e aria pura.

L’organizzazione ha previsto che i genitori non possano alloggiare nella stessa struttura dove saranno ospitati i ragazzi e lo staff, per garantire maggiore autonomia e concentrazione durante l’attività.

Il Summer Camp rappresenta un’occasione importante per i giovani atleti, che potranno allenarsi immersi in uno scenario naturale di grande valore, lontano dal caos cittadino.

La scelta di Gambarie sottolinea anche l’attenzione verso il territorio calabrese e le sue potenzialità turistiche e sportive, valorizzando una località che coniuga natura e servizi di qualità.

Prenota il tuo Summer Camp 2025: per le Ragazze dall’8 al 12 luglio. Per i Ragazzi dal 22 al 26 luglio. Iscrizioni aperte. Per info: 346.3229135 – jsegato@yahoo.com. Sarà presente uno scouting della Juventus.

Il tuo kit:

Il kit ufficiale Summer Camp 2025 comprende: 1 t-shirt di allenamento, 1 pantaloncino, 1 paio di calze corte, 1 zaino.

Le esercitazioni tecniche e tattiche

ESERCITAZIONI TECNICHE: Uso costante del pallone, proposte sempre diverse e stimolanti, correzione ed attenzione al gesto, coinvolgenti gare tecniche, di abilità e precisione sono le nostre prerogative didattiche che hanno come obiettivo non solo quello di sviluppare la conoscenza del gioco del calcio, ma anche di garantire ad ognuno la possibilità di migliorare il proprio bagaglio tecnico.

ESERCITAZIONI TATTICHE: Esercitazioni mirate al gioco di squadra con giochi e partite studiate appositamente per trasmettere ad ognuno la possibilità di imparare i segreti di ogni ruolo e di ogni reparto.

Lo sviluppo degli obiettivi specifici è inerente alle seguenti aree:

• Area Tecnica

• Area Tattica, Individuale e Collettiva

• Area Atletico-Motoria

Programmi per i portieri

Il portiere è un ruolo specifico e va allenato in modo differenziato. Ogni settimana un programma specifico viene svolto per i portieri, con esercitazioni mirate e studiate appositamente per affinare le caratteristiche specifiche e la tecnica del ruolo più complesso e difficile tra tutti.

Lo sviluppo degli obiettivi specifici è inerente alle seguenti aree:

• Area tecnica

• Area tattica individuale e di squadra

• Area Atletico-Motoria

• Area Cognitiva