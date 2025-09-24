City Now

Al via la Summer School “Il ventre della balena”

Tre giornate dedicate allo studio ed all'esposizione dei fossili del cetaceo ritrovato a Pellaro (RC) da Sebastiano Ursino

24 Settembre 2025 - 10:20 | Comunicato Stampa

summer school ventre di balena

Dal 25 al 28 settembre 2025, nell’ambito degli Accordi Quadro di collaborazione Scientifica e Didattica stipulati tra il Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli (DiARC), l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) e l’Associazione di Medicina Solidale (ACE ETS), in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e con la partecipazione di “Erbacce”, gruppo informale – Napoli, Circolo del cinema “Cesare Zavattini” – Reggio Calabria e Comunità Energetica Rinnovabili FATA, si svolgerà, presso il Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Reggio Calabria, la Summer School “Il ventre della balena”.

summer school ventre della balena foto due

Le tre giornate vedranno attività di cantiere creativo per la realizzazione di un dispositivo narrativo e percettivo, e del suo giardino, per l’esposizione di fossili di balena ritrovati a Pellaro (RC) da Sebastiano Ursino; esplorazioni ecologiche collettive nel Parco e nei suoi dintorni; la visita al Polo sanitario di Arghillà; proiezioni di film, pranzi e cene conviviali. Parteciperanno alla Summer School una selezione di studenti dei diversi corsi di laurea in Architettura e giovani ricercatori del DiARC-UniNa, soci AIAPP, volontari ACE. Nelle diverse attività saranno animati dialoghi multidisciplinari sulle interrelazioni tra paesaggio, patrimonio culturale, salute e benessere. Gli esiti della Summer School saranno presentati domenica 28 settembre, dalle ore 10.00 alle h.14.00, presso il Parco di San Filippo.

locandina summer school il ventre della balena

https://www.acemedicinasolidale.it/parco-diffuso

https://www.facebook.com/people/Parco-Diffuso-della-Conoscenza-e-Del-Benessere/100084442305358

