Super art live: Reggio Calabria si veste di musica e cultura

Approda nella città dello Stretto la prima rassegna musico/culturale che coniuga l’arte a 360 gradi. “Super art Live”, in scena da Febbraio a Maggio, ideata ed organizzata dall’associazione musicale “Mediterranea”, saprà regalare ai suoi spettatori momenti che difficilmente metteranno nel dimenticatoio. Protagonista la musica, ma anche i variegati modi di raccontarla. E si parte con una première d’eccezione. Al “Super music club” (ex Penny Black), l’8 Febbraio, il sipario lo alzerà il Trio Bobo con l’album “Pepper games“.

Alessio Menconi, che da anni collabora con artisti del calibro di Billy Cobham, Paolo Conte, Paolo Fresu e tanti altri, Faso e Christian Meyer, di Elio e Le Storie Tese, si ritrovano a Reggio Calabria per presentare il loro ultimo lavoro. Tre geni musicali esilaranti con 3 strumenti, basso 6 corde, chitarra jazz, batteria, creano uno stile che assembla jazz/funk/rock in miscele scomposte, fluide, sincopate: arrangiamenti impossibili. Purezza, tecnica suprema ed un sound unico, travolgente che impedisce di chiamarlo solo “jazz”.

unica tappa del Sud Italia e assicurano uno spettacolo di altissima qualità e di sicuro coinvolgimento. Groovosi fino all’inverosimile, coniugano il jazz, il funk e il rock con sonorita brasiliane difficimente descrivibili. Il loro live ammalia per vistuosismi, esecuzione, grande interplay, il tutto colorato da momenti esilaranti (dicono che il jazz non sia mai stato cosi simpatico), ma soprattutto per la magia avvolgente che il sound del Trio sa creare. I tre grandi musicisti hanno scelto Reggio comee assicurano uno spettacolo di altissima qualità e di sicuro coinvolgimento. Groovosi fino all’inverosimile, coniugano il jazz, il funk e il rock con sonorita brasiliane difficimente descrivibili.per vistuosismi, esecuzione, grande interplay, il tutto colorato da momenti esilaranti (), ma soprattutto per la magia avvolgente che il sound del Trio sa creare.

“Abbiamo scelto di iniziare la programmazione degli eventi con la loro qualità artistica e umana – spiegano gli organizzatori della Mediterranea – non tanto per indicare il genere di appuntamenti che di qui a poco verranno presentati in un calendario a cadenza settimanale quanto per esprimere il senso di quello che la rassegna, creata grazie alla collaborazione della nostra associazione con ragazzi del ‘Super’, vuole essere: un punto d’incontro, un palco, una scena fruibile da tutti, da chi abbia la voglia di condividere momenti di cultura partecipazione condivisione e svago, dai concerti alle mostre, dalle esibizioni teatrali ad ogni forma di arte e cultura!”.