SuperEnalotto, Calabria protagonista: realizzati tre ‘5’ per oltre 60mila euro

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 207,6 milioni

Calabria in festa con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 7 e sabato 8 agosto 2026 sono stati realizzati, nella regione, tre “5” per un valore complessivo che supera i 45mila euro. Venerdì, centrate due vincite da 15.344,32 euro ciascuno: una a Scalea, in provincia di Cosenza, presso il punto vendita di “Gonnella Giuseppina” situato nella Strada Statale 18 e l’altra a Riace, in provincia di Reggio Calabria nel punto vendita di “Franco Giuseppe” in Via Nazionale.

Nell’estrazione di sabato, invece, a Cosenza realizzato un “5” da 30.007,09 euro nella “Tabaccheria N 58” in Via Fausto e Luigi Gullo, 89.

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L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 11 agosto, sale a 207,6 milioni di euro