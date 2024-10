Superenalotto, il vincitore ‘smemorato’ riappare e chiede i 209 milioni

Meglio tardi che mai. Non si è presentato il vincitore, che mantiene dunque un prevedibile anonimato, ma un ente bancario incaricato

Il mistero termina con il lieto fine. Nelle ultime settimane aveva tenuto banco il ‘caso’ legato al vincitore record del Superenalotto che dopo aver sbancato con una schedina ottenendo il premio da 209 milio di euro non si era ancora recato e reclamare i soldi.

LEGGI ANCHE

Oggi la Sisal informa che la schedina vincente del Jackpot dei record del Superenalotto da 209 milioni, centrato lo scorso 13 agosto a Lodi con una giocata di soli due euro, è stata presentata per le procedure di ritiro del premio dopo due mesi dalla giocata.

Non si è presentato il vincitore, che mantiene dunque un prevedibile anonimato, ma un ente bancario incaricato. Da oggi in Italia c’è un super ricco in più.