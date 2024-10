SuperEnalotto, San Giovanni in Fiore: poker di 5, vinti complessivamente 46mila euro

Sabato fortunato in Calabria per l’ultimo appuntamento del SuperEnalotto, manca il Jackpot per un numero, ma grazie a un poker di 5 arrivano vincite per circa 46mila euro: il colpo multiplo,riporta Agipronews, è stato realizzato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, grazie a due schedine gemelle convalidate al Bar Florense in Viale della Repubblica 325. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 52,8 milioni di euro, il più alto in palio al mondo.

In Calabria è stato centrato l’ultimo Jackpot del 2016, un premio record da 165 milioni, grazie a una schedina giocata a Vibo Valentia, mentre da inizio anno la vincita più altra registrata in regione è un 5 da 81mila euro finito a Catanzaro lo scorso 20 luglio.