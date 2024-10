Reggio, ordinanza supermercati chiusi la domenica. Lamberti: ‘Errore grossolano’

Il sindaco lo aveva annunciato già qualche ora fa nel suo video messaggio. Adesso l’ordinanza è ufficiale. A Reggio Calabria le attività dovranno chiudere la domenica. Il monito sulla pagina ufficiale del primo cittadino si traduce nella disposizione n. 4 del 20.3.2020 pubblicata sul sito www.reggiocal.it.

Disposizioni in materia di articolazione oraria degli esercizi della media e grande distribuzione di generi alimentari

il Sindaco con propria disposizione n. 4 del 20.03.2020 (prot. 59014 pari data) ha disposto:

che i titolari dei centri commerciali e delle strutture di media e grande distribuzione di generi alimentari, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio di approvvigionamento di generi alimentari alla cittadinanza, d’intesa con le associazioni di categoria, articolino, già a partire da domenica 22 marzo 2020, gli orari di apertura al pubblico nell’arco della settimana con la previsione della chiusura domenicale, al precipuo ed indifferibile fine di tutelare la salute ed il diritto di riposo dei lavoratori, e, nel contempo, di evitare assembramenti in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto.

di trasmettere il provvedimento alle associazioni di categoria affinchè vogliano farsi carico di far conoscere e trasmettere lo stesso agli esercenti interessati, fornendo notizie dell’avvenuta comunicazione, ed avviare ogni iniziativa utile al riguardo.

Se da una parte, il primo cittadino di Reggio ha cambiato la sua iniziale idea riguardante i supermercati, non è dello stesso avviso il dott. Edoardo Lamberti Castronuovo. Pochi minuti fa, in diretta ai microfoni di CityNow, Lamberti ha sondato, insieme al direttore Vincenzo Comi, l’attuale situazione Coronavirus nella nostra città ed in tutta la Regione. Tra i tanti temi trattati, anche quello della recente ordinanza:

“Ritengo questa decisione un errore grossolano. Se il supermercato può avere un ricambio di personale, non vedo il motivo per cui farli chiudere. È proprio così che si rischia di creare assembramenti. Perchè chiudendo le attività di domenica, questo accadrà. Avendo un giorno in meno per fare la spesa i cittadini si affolleranno a farla nei restanti giorni creando così ulteriori rischi di contagio”.

