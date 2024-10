Fip, Surace: ‘Un plauso alla Reggina. Lo sport calabrese torna a sorridere’

La città dei Bronzi torna ad identificarsi come straordinario territorio sportivo

“Lo Sport calabrese può ancora di più sorridere e guardare avanti con fiducia, un passo alla volta con grinta e determinazione – sono queste le parole del Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria Paolo Surace.

Desidero fare un plauso alla Reggina Calcio – sottolinea Surace.

La decisione del Consiglio Federale che la riporta in Serie B (dove già abbiamo Cosenza e Crotone), rende onore agli investimenti, alla tenacia ed alle capacità della società del Presidente Luca Gallo.

La città di Reggio Calabria, dunque dopo il volo del Volley femminile in B, l’acquisizione del titolo sportivo della Pallacanestro Viola nella medesima categoria dopo un cammino avaro di sconfitte, compone un trio da sogno che ritorna ad identificare piacevolmente la Città dei Bronzi come straordinario territorio a carattere sportivo.

In chiave cestistica, è doveroso ricordare il volo in B della Mastria Catanzaro che affiancherà i nero-arancio nel campionato nazionale di Serie B del basket aspettando il riposizionamento di ulteriori società regionali.

La conquista della Serie B della Reggina, invece, potrà fruire ulteriormente da traino per lo sport cittadino e creare magari sinergie in chiave polisportiva che possano valorizzare le attività dei giovani, coinvolgere le istituzioni scolastiche e fungere da volano per lo sviluppo della nostra terra”.