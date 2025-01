SUV Elettrici, i vantaggi della scelta sostenibile

Tutti i vantaggi dei SUV elettrici. Si abbattono i costi dell'elettricità ma non solo, minori anche le spese di manutenzione e usura

Il mercato dei SUV elettrici è in continua espansione: con funzionalità migliorate, tecnologie all’avanguardia e una autonomia sempre maggiore, questo tipo di soluzione è tra le più ricercate e apprezzate dai guidatori. I modelli Lexus EV seguono passo dopo passo le evoluzioni di questo contesto, offrendo un’esperienza di guida unica, che coniuga potenza, efficienza e prestazioni.

Lexus, brand premium del gruppo Toyota, è oggi presente in 90 Paesi di tutto il mondo ed è stato pioniere nello sviluppo di motorizzazioni elettrificate, abbracciando la visione “Lexus Electrified”. Attraverso il design distintivo e la cura dei dettagli e del design, il marchio si è imposto all’attenzione globale, facendo proprio il concetto di “Experience Amazing”, cioè, creare esperienze che trasformino la guida in emozione, la performance in passione.

Vivere la Lexus Driving Signature

I suv elettrici Lexus sono stati progettati con una perfetta distribuzione del peso e con un’estrema solidità della carrozzeria, che rende la guida fluida e agile: è la Lexus Driving Signature, un’emozione senza eguali, creata ad hoc dal team di ingegneri ed esperti. Le prestazioni sono silenziose e raffinate, con vantaggi evidenti per chi guida e per i passeggeri.

La quotidianità ci avvolge con suoni forti e rumori di ogni tipo, ma a bordo dei modelli Lexus EV si può godere del piacere del silenzio, portando con sé la propria musica preferita, le conversazioni e i grandi spazi aperti. Potenti e all’avanguardia, le auto full electric coniugano in modo ideale performance e discrezione: minimi rumori per un massimo comfort.

SUV elettrici, la mobilità che conviene

Spese di manutenzione ridotte, vantaggi fiscali e costi energetici stabili: la mobilità dei Full Electric Lexus richiede spese inferiori e rende ogni viaggio sostenibile, perché produce meno emissioni. Tutto questo con potenza, prestazioni ed efficienza.

La batteria agli ioni di litio è potente e facile da ricaricare: basta collegarsi a una normale presa di corrente domestica o installare una smart wallbox compatta Lexus. Chiunque sia alla ricerca di una completa libertà in viaggio, può tranquillamente accedere alla rete di ricarica Lexus, che include oltre 520mila punti pubblici, su tutto il territorio dell’Unione Europea.

La manutenzione delle batterie Lexus è facilitata, poiché hanno impianti di raffreddamento e riscaldamento all’avanguardia, che prolungano sia l’efficienza che la durata.

Il modo migliore per prendersi cura della trasmissione del SUV elettrico Lexus è un’accelerazione lineare e fluida, riuscendo a raffreddare l’auto non appena possibile. Con l’analisi e i consigli di Lexus Link+, inoltre, è possibile viaggiare in modo più efficiente, risparmiando e riducendo i consumi.

I vantaggi economici

I suv elettrici offrono importanti vantaggi sul lungo periodo. Non solo, infatti, i costi dell’elettricità sono più bassi e stabili rispetto a quelli dei combustibili fossi, ma lo sono anche quelli relativi a manutenzione, usura dei componenti e pneumatici.

Le auto elettriche hanno meno parti mobili e i loro impianti di raffreddamento sono più piccoli ed efficienti. Non hanno impianto di scarico, non usano olio, né filtri per il motore, né cinghie di distribuzione. Grazie a queste caratteristiche, la manutenzione è più semplice ed economica.

Dato che c’è meno usura sui freni, si può dedicare più tempo ai viaggi in strada che ai controlli in officina. Un SUV elettrico è più economico di una vettura a benzina anche perché i costi dell’elettricità tendono a essere più stabili e facili da prevedere nel tempo, rispetto ad esempio a quelli del gasolio. Molti fornitori di energia offrono tariffe EV convenienti, che consentono di ricaricare negli orari più efficienti, per i consumatori e per l’ambiente.