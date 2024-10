Taekwondo: soddisfazione per la reggina Cutrupi, convocata in Nazionale

Prima convocazione nella nazionale di Taekwondo per la cintura nera Valeria Cutrupi, giovane atleta del TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA- A.S.D.

Dopo il 3° posto conquistato agli ultimi Campionati Italiani che si sono svolti nel mese di Novembre a Giugliano (NA), e il 1° posto conquistato a Dicembre al Campionato Interregionale di Catanzaro, arriva la convocazione in nazionale.

Valeria Cutrupi, è in assoluto la prima atleta reggina di Taekwondo a raggiungere questo risultato.

Dal 6 al 9 marzo sarà impegnata con la squadra italiana in uno stage di allenamento con lo staff nazionale che si svolgerà a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpico “Giulio Onesti”.

Il primo commento a caldo di Valeria Cutrupi, dopo aver appreso la notizia della convocazione: “Sono veramente contenta, mi ripaga dei sacrifici fatti in questi anni, ma sono anche consapevole che questo è il primissimo passo, da qui in avanti gli allenamenti saranno sempre più duri, ma lavorare non mi ha mai spaventata. Vorrei ringraziare il mio Maestro Salvatore Chiovaro e lo staff tecnico Sara Chiovaro e Abdelaziz Lahbiri, che mi hanno aiutato negli allenamenti. Vorrei inoltre ringraziare il Comitato Regionale F.I.T.A Calabria, nella persona del Presidente Giancarlo Mascaro, da sempre vicino a noi atleti.