Doppietta per Samah Lahbiri dell'Asd Taekwondo 2018 Reggio Calabria

Anche quest’anno, nel meraviglioso scenario del Foro Italico a Roma, si è svolto il torneo Kim & Liù di combattimento Nazionale e il Torneo Kim & Liù Italy Open che hanno visto la partecipazione di oltre 1500 bambini dai 6 agli 11 anni. Quattro i giovani atleti che hanno rappresentato la A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria: Samah Lahbiri nella 40 Kg che ha partecipato a entrambi i tornei, Domenico Cozzucoli nella 36 Kg, Ilaria Polimeni nella 40 Kg e Samuele Pizzimenti nella 36 Kg.



La prima a scendere sul tatami è Ilaria Polimeni, alla sua seconda partecipazione e determinata a difendere il terzo posto conquistato lo scorso anno. Il primo incontro, con un pizzico di fortuna, viene vinto per abbandono dell’avversaria, il che consente ad Ilaria di passare agli ottavi di finale. Nonostante il vantaggio iniziale, purtroppo l’atleta deve cedere il passo alla più agguerrita antagonista.

E’ il turno di Samah Lahbiri nell’ Italiy Open; torneo che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da Spagna, Albania, Germania, Croazia, Francia, Romania, Grecia, Ucraina e Malta. Samah ha cercato di fronteggiare la propria avversaria con tutte le sue forze e mettendo sulla materassina le proprie doti tecniche ma, probabilmente, la maggiore esperienza dell’altra atleta ha fermato il cammino della reggina in semifinale, permettendole comunque di portare in riva allo stretto la prima medaglia internazionale con un eccellente terzo posto.

Alla sua prima esperienza, Samuele Pizzimenti esce al primo incontro cosciente, comunque, di stare assimilando tecniche e strategie necessarie per fare bene nelle prossime competizioni.



Grinta e tecniche pure di Taekwondo, fanno disputare a Domenico Cozzucoli due incontri di pregiatissimo livello tecnico. Domenico vince il primo incontro per 2 round a 0, perdendo l’incontro che lo avrebbe portato in semifinale a soli 5’’ secondi dalla fine del 2 round col punteggio di 10 a 9.

E’ di nuovo Samah Lahbiri a presentarsi sulla materassina per disputare il torneo nazionale. Samah vince in scioltezza il primo incontro col punteggio netto di 2 round a 0, vittoria che la introduce alla seconda semifinale. Semifinale che, purtroppo, perde conquistando comunque la seconda medaglia di bronzo della giornata.

Il commento del D.T. Salvatore Chiovaro e del tecnico Abdelaziz Lahbiri: “con il torneo Kim & Liù, si conclude la stagione agonistica della A.S.D. Taekwondo 2108 Reggio Calabria. Gli atleti che hanno partecipato agli appuntamenti stagionali nelle varie categorie senior, junior, cadetti, kids, children e beginners, hanno dimostrato una costante crescita tecnica e tattica, sicuramente di buon auspicio per le competizioni che riprenderanno a settembre. Non rimane altro che attendere le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia del Taekwondo verrà rappresentata da Vito Dell’Aquila (già oro a Tokyo 2020), il calabrese Simone Alessio, Ilenia Matonti e Antonino Bossolo nel parataekwondo.”

Un sentito e doveroso ringraziamento ai genitori che hanno supportato i propri figli accompagnandoli e tifando per loro e al dott. Natale Cozzucoli della A.S.D. Dinamyca Palestre dove si svolgono le lezioni.