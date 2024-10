Taekwondo – Un altro oro per un giovane reggino dell’Academy Sport Center

Conclusa domenica sera la seconda giornata del Campionato Interregionale Calabria 2019, per le categorie Cadetti A Junior e Senior,che ha portato per i colori dell’Academy un’altra medaglia d’oro.

Nelle giornate di Sabato 23 e Domenica 24 a Rossano provincia di Cosenza, è andato di scena il Taekwondo. Prima giornata di gara si è fatto valere il giovane reggino Pegna Michele che passa la semifinale per 26 a 4 portandosi in finale in un incontro al cardio palma fino all’ultimo minuto, visto le molte ammonizioni ricevute, ma superando la sfida per 43 a 34 salendo così sul gradino più alto del podio della categoria Junior -48Kg cinture bianche/verdi.

Più sfortunata la seconda giornata, dove per ritiro da parte del Medico di Gara dopo una brusca caduta alla fine del primo round dell’eliminatoria, non ha potuto far continuare la gara dell’atleta Pegna Francesco che fino a quel momento stava disputando un ottima prestazione.

Questa ultima gara, dopo la prestazione di qualche settimana fa in Puglia, mette ancora in risalto la passione e il duro impegno per la crescita del Taekwondo nel reggino da parte del Tecnico Barillà e del suo staff.