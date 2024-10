Taglio voli Alitalia, la risposta di Falcomatà

“Apprendiamo dalla stampa la decisione assunta unilateralmente da Alitalia di interrompere i voli da e per Reggio Calabria dalla fine del mese di marzo. Se questa ipotesi fosse confermata sarebbe un colpo durissimo all’economia di un territorio come il nostro, storicamente sofferente sul versante trasportistico, sul quale grazie alla nuova credibilità acquisita in ambito nazionale abbiamo programmato investimenti ingentissimi, per centinaia di milioni di euro, attraverso gli strumenti finanziari concordati con il governo, a partire dal Patto per Reggio Calabria, la rimodulazione del Decreto Reggio, il Pon Metro, il Pon Sicurezza, il Bando Periferie ed altre linee di finanziamento in corso di definizione.

L’aggiudicazione del bando Enac nei confronti di Sacal, avvenuta pochi giorni fa, impone un immediato intervento da parte della società per scongiurare l’interruzione dei voli annunciata da Alitalia.

Da parte nostra continuiamo ad affermare con forza la necessità di tenere attivi i collegamenti aerei sul Tito Minniti, per un’offerta volativa che va non solo solo mantenuta ma anche allargata. Su questo, come già abbiamo avuto modo di affermare nelle scorse settimane, quando siamo scesi in piazza al fianco dei reggini, non intendiamo fare un passo indietro, pronti se necessario anche ad azioni eclatanti. Assumiamo comunque come un segnale chiaro l’apertura di Alitalia che si dice pronta ad interloquire con la Regione, alla quale chiediamo un deciso scatto in avanti in questo senso, al fine di scongiurare l’interruzione dei voli. Ho già sentito telefonicamente il Governatore Mario Oliverio con il quale abbiamo concordato un’azione sinergica al fine di evitare i tagli di Alitalia. L’aeroporto di Reggio Calabria è un bene essenziale che va tutelato ad ogni costo”.

È quanto dichiara in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.