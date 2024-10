Taibi: ‘E’ il periodo delle bombe di mercato. Gallo sa tutto di noi’

Taibi ed il mercato. Nel periodo in cui il calcio giocato si ferma, tengono banco le vicende di calciomercato, tra nomi importanti accostati alla Reggina ed obiettivi. Taibi è anche grande protagonista sui media, oggi parla ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Ci sono zone del campo da rinforzare. L’avremmo fatto a prescindere, ma adesso possiamo puntare di più sulla qualità, tre-quattro ruoli da potenziare.

Adesso cominciano le bombe di mercato, anzi sono già cominciate, io però voglio stare con i piedi per terra. La prossima proprietà è in grado di acquistare anche più di Calaiò se volesse, ma guardiamo alla realtà dei fatti ed il closing deve essere ancora ufficializzato.

Certi nomi di calciatori lasciano il tempo che trovano, ma io non sono abituato ad illudere la piazza. Calaiò vuole andare in serie B vicino Napoli. Noi vogliamo un giocatore forte, di categoria che ci garantisca la doppia cifra e che scenda volentieri a Reggio. Siamo ai primi di gennaio, inizio un pò a rallentatore, tranne qualche contatto con elementi che si fidano del rapporto che abbiamo iniziato. A gennaio non c’è molta libertà di movimento, potrebbe arrivare anche qualcuno che in B non si trovi bene e sia disponibile.

Gallo ed Iiriti sanno bene quello che vogliono, il futuro presidente è una persona di successo, sa tutto di noi, di Reggio. Mi è parso serio, umile ed entusiasta”.

foto Roberto Foti