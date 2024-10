Taibi: ‘La mia Reggina deve emozionare. Su Cevoli e Maurizi…’

Lunga e piena di contenuti l’intervista rilasciata dal DS Massimo Taibi a Gazzetta del Sud con il dettaglio reparto per reparto di quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere, le ambizioni, le volontà: “Non è un momento facile. Procuratori riottosi, calciatori che ancora non sanno cosa faranno, società ancora impegnate. Muoversi non è semplice.

Ho in mente una squadra tosta, votata al sacrificio e pronta a battersi dal primo all’ultimo minuto con lo stesso spirito. Voglio un organico composto da 23 elementi compresi i tre portieri, anche se dovessimo avere la necessità di cambiare, invariata deve essere la nostra identità.

Credo che molto presto e di comune accordo, Maurizi rescinderà il contratto con la Reggina, solo allora Cevoli potrà iniziare.

D’accordo con il tecnico cercheremo di costruire una squadra che faccia emozionare, in cui non manchi il senso di appartenenza, è l’unico modo per avvicinare la gente al Granillo.

Marino è un ’98 e non può non rimanere, Laezza potrebbe essere confermato, Navas si può considerare della Reggina, giovane e di prospettiva.

In mezzo al campo ho già due centrocampisti bloccati, per giugno voglio completare quel reparto e poi pensare alla rifinitura della squadra. Osuji è bravo ed eclettico, può fare tanti ruoli, ha addirittura giocato anche da terzino, mentre per quello che riguarda Cucchietti, tutto dipende dalla sua posizione con il Torino”.