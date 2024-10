Taibi: ‘Il passaggio da Manchester a Reggio Calabria, prima un trauma, poi una fortuna’

Due compleanni nella stessa giornata. Nicola Bellomo ed il DS Massimo Taibi che oggi compie cinquant’anni. E’ stato intervistato dai colleghi di ‘Buongiorno Reggina’: “All’inizio il passaggio da Manchester a Reggio Calabria sembrava traumatico, poi si è rivelata una fortuna. Da calciatore ho vissuto più momenti positivi che negativi come la promozione con il Piacenza in serie A, l’approdo al Milan, la salvezza di Reggio Calabria, da dirigente la più grande soddisfazione sarà quella che verrà. Quelli negativi non voglio ricordarli.

Il gol con l’Udinese, oltre ad essere stato particolare, mi ha reso celebre e cancellato qualche papera fatta con il Manchester. Certo che è molto strano che la gente mi fermi ancora per strada e ricordi un gol fatto da un portiere piuttosto che una parata”.

Leggi anche