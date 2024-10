Calcio – Operazione Nostalgia: “Chi stiamo provando a portare a Reggio? Vi sentireste male”

“Continuate a taggare tutti. Prevediamo migliaia di macchinate per raggiungere il Granillo.

Non vi possiamo dire chi stiamo provando a portare quest’anno sennò vi sentite male.

I biglietti saranno disponibili dai primi di marzo, ma, mai come quest’anno, non vi conviene prenderli all’ultimo perché sabato 6 giugno si punta al tutto esaurito!!”