Taibi a tutto campo su promozione, stipendi e calciomercato

Pensava ad un periodo più breve di sosta forzata ed invece Massimo Taibi è ancora nella sua Modena insieme alla famiglia, ma con l’unico pensiero di poter tornare appena possibile a Reggio Calabria. Si continua a discutere di ripresa della stagione, ma questo potrebbe non riguardare la serie C, immersa in tantissime difficoltà. Il DS e le due dichiarazioni a Gazzetta del Sud:

“I club avranno bisogno di sostegno economico da parte della Federcalcio. Sono venuti meno gli incassi dei botteghini e non si riusciranno a rispettare le scadenze nei pagamenti e norme sanitarie così tassative. Mi auguro la situazione si risolva, i nostri calciatori non vedono l’ora di tornare in campo per completare lo straordinario percorso interrotto l’8 marzo, manca la ciliegina sulla torta.

Se questo non sarà possibile, Reggina, Monza e Vicenza dovranno essere ugualmente promosse, non ci sono altre strade, il resto solo chiacchiere.

Leggi anche

Chiaramente per tutti ripartendo ci sarebbero delle incognite dal punto di vista fisico, per fortuna mancano solo otto giornate ed il vantaggio sul Bari è notevole.

Nulla sarà come prima, sul mercato io ho tante idee ma al momento è tutto congelato, se la stagione si fosse conclusa ad aprile, avrei avuto più tempo per costruire l’organico della prossima stagione. Se si dovesse andare in B, ricordo che le regole sono diverse alla Lega Pro con gli Over e gli Under.

Sul taglio degli stipendi ognuno agisce come meglio crede. Ha ragione il nostro presidente nel momento in cui decide di pagare tutto per intero, non hanno torto quelli che cercano di trovare un accordo con i propri calciatori. Dipende tutto dalla forza economica di ogni società”.