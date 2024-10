Calcio – Taibi e le logiche del mercato. Parla di Menez e Mastour

Un mercato faticoso, lungo e che ha comportato una serie di operazioni anche parecchio complicate. Alla fine la Reggina ha raggiunto i propri obiettivi e di questo ne parla il Ds Taibi al Corriere dello Sport:

“Dovevo costruire una squadra pensando alla ottimizzazione come lo scorso anno. Ho pensato alla valorizzazione di chi aveva dato poco negli ultimi ultimi anni e confermare chi stava facendo bene come Denis. La scelta di Menez per le sue qualità e l’esperienza. Quindi la monetizzazione pensando al futuro con Marcucci come con Mastour, lo scorso anno.

Il colpo migliore? Dire Menez, oggi, sarebbe facile. Tutti rispondono ad una logica tecnica e umana. Mastour il più promettente. Impressionante per tecnica e forza fisica. Ad un certo punto si è fermato. Un contratto importante a 16 anni e, forse, la caduta di stimoli. Sta recuperando alla grande”.