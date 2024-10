Taibi su Plizzari: ‘Mi dispiace, nessun problema per la squadra’. E spiega perchè

Una notizia che nessuno voleva ma che probabilmente, soprattutto per quei calciatori che partecipano alle spedizioni con le proprie nazionali, possono essere messe in preventivo. Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid 19, interpellato il Ds Taibi sulla questione dal Corriere dello Sport, spiega anche perchè non c’è alcun problema invece per la Reggina rispetto al contagio:

“Sono veramente dispiaciuto per il ragazzo. È asintomatico e spero ne esca subito fuori. Stava facendo bene. Contiamo di riaverlo prestissimo.

Nessuna conseguenza per la quadra. Plizzari è andato via dopo la gara con il Pescara. Nel ritiro di Tirrenia era negativo così come lo era al Sant’Agata”.

Qualcuno, dopo il mercato, ha messo la Reggina alle spalle del Monza.

“Mi sembra limitativo. Forse perché io sono incontentabile. Sono convinto che siamo riusciti a fare una buona squadra. C’è anche chi ha fatto benissimo e chi ha speso molto. Noi il giusto.

E aggiungo di essere molto contento. Difficoltà legate alle regole su over ed under mi hanno indotto a pensare alle uscite prima delle entrate. Alla fine è stato un mercato oculato”.