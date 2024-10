Reggina: tre promozioni ed un sorteggio. Taibi spiega il suo punto di vista

Una proposta che continua a far discutere quella che il Consiglio Direttivo di Lega Pro porterà alla prossima assemblea del 4 maggio. Gazzetta del Sud ha interpellato il DS Massimo Taibi sulla questione: “Noi siamo pronti. Il S. Agata è in grado di rispettare tutti i protocolli sanitari.

Il nostro presidente Luca Gallo ha curato ogni aspetto per un eventuale ritiro della squadra al centro sportivo. La salute collettiva merita la priorità, noi siamo stati grandi protagonisti del girone C, ma restiamo in attesa delle decisioni.

Per quello che riguarda le tre promozioni direi che la soluzione mi sembra giusta, anche se noi abbiamo sempre detto di voler tornare a giocare, ma sappiamo che non tutta la serie C può garantire tutela ai propri tesserati. Per la quarta promozione se arriva tramite sorteggio o scendendo in campo non entro nel merito”.