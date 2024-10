Reggina, Taibi: ‘Sounas? Credo si sia parlato troppo e male’

Nella lunga intervista realizzata da pianetaserieb con il Ds Taibi già riportata in altra pagina di giornale, si è parlato anche delle possibile cessione di Sounas e delle reazioni che ne sono scaturite. Il dirigente amaranto ha inteso fare alcune precisazioni: “Credo si sia parlato troppo e male a riguardo. Stiamo valutando la situazione degli over e saremo costretti a fare delle valutazioni: abbiamo circa 20 over in rosa e pertanto dovremo provvedere a lasciarne partire partire un numero congruo in relazione a quelle che sono le stringenti norme vigenti in materia. E’ una regola particolare ma che le società sono chiamate a considerare e rispettare nel momento in cui operano sul mercato”.

Leggi anche